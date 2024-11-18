اندلاع حريق في محل تجاري بشارع عباس العقاد بمدينة نصر

اندلع منذ قليل حريق في أحد المحلات بشارع عباس العقاد بمدينة نصر ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسيارتي إطفاء للسيطرة علي الحريق.

كما وصل فريق من المعمل الجنائي للكشف عن سبب الحريق وحصر الخسائر عقب إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد.

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