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حوادث

القبض على سائق تروسيكل يعرض حياة طلاب صغار للخطر في أكتوبر

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة معرضًا حياتهم للخطر وتم ضبطه.
     


تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع عدد من الطلاب صغار السن داخل مركبة تروسيكل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة معرضًا حياتهم للخطر.
 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل وقائدها (حارس عقار كائن بمحافظة الجيزة).

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وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام مركبة التروسيكل "ملك شقيقه"، وأن الطلاب سالفى الذكر " أولاد أشقائه " وكان فى طريق العودة بهم من إحدى المدارس إلى منزله.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة

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