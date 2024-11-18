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رياضة

المغرب يكتسح ليسوتو بسباعية نظيفة ويتأهل لأمم إفريقيا بالعلامة الكاملة

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

حقق منتخب المغرب فوزا كاسحا أمام ضيفه ليسوتو بسبعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على الملعب الشرفي في وجدة.

بدأ المنتخب المغربي المباراة بطوفان هجومي أسفر عن الهدف الأول في مرمى ليوستو في الدقيقة 6 عن طريق إبراهيم دياز، قبل أن يعود اللاعب نفسه لإحراز الهدف الثاني لأسوط الأطلسي في الدقيقة 15، وسجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 38 وعادل إبراهي دياز ليسجل هدفه الثالث “هاتريك” في الدقيقة 42، وعاد سفيان رحيمي ليسجل الهدف الخامس للمنتخب المغربي في الدقيقة، وسجل يوسف النصيري الهدف السادس في الدقيقة 68 قبل أن يختتم إسماعيل سيباري سباعية المغرب في الدقيقة 70 

واصل منتخب المغرب سيطرته الكاملة على لمباراة في الشوط الثاني واستطاع أن يزيد من غلته التهديفية بإحراز هدفين في الشوط الثاني ليحقق فوزا كبيرا على ليوستو بسباعية نظيفة.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب التشكيل الأساسي لمواجهة ليسوتو، في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025

وغاب اللاعب أشرف حكيمي عن تشكيلة أسود الأطلسي في لقاء اليوم اليوم باتفاق بين ناديه والمنتخب المغربي، بينما يحل مكانه اليوم آدم أزنو.

ويشارك سفيان رحيمي ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب المغرب بديلا عن أيوب الكعبي، الذي بدأ مباراة الجابون بالجولة الماضية.

تشكيل المغرب في مواجهة ليسوتو

وبدأ منتخب المغرب مباراته أمام ليسوتو بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد- جمال حركاس- آدم أزنو.

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير.

الهجوم: سفيان رحيمي- إبراهيم دياز- عبد الصمد الزلزولي.

منتخب ليسوتو، فيتو
منتخب ليسوتو، فيتو

منتخب المغرب يتصدر مجموعته بالعلام الكاملة

وحسم منتخب أسود الأطلسي رسميا بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز في جميع مواجهاته في الجولات الخمس السابقة بالمجموعة الثانية، وحال تخطى ليسوتو في لقاء اليوم يصل إلى العلامة الكاملة من خلال الفوز بجميع مبارياته في التصفيات  

ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، ما يجعل تأهله مضمونا سلفًا، ويخوض منافسات التصفيات في إطار “بروتوكول” الاتحاد الإفريقي.

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المغرب منتخب المغرب ليسوتو وليد الركراكي تصفيات أمم أفريقيا إبراهي دياز

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