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ثقافة وفنون

رحاب عنان بطلة "دخل الربيع يضحك": أنا مش محترفة تمثيل والفيلم قصته من الواقع (فيديو)

أبطال فيلم دخل الربيع
أبطال فيلم دخل الربيع يضحك، فيتو

 احتفل أبطال فيلم “دخل الربيع يضحك”، بالعرض الأول للفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

  وقالت الممثلة رحاب عنان بطلة الفيلم  خلال لقائها مع ڤيتو، إن مخرجة الفيلم نهى عادل أخرجت الفيلم بشكل مميز  خاصة  أنها مؤلفة الفيلم أيضًا، مشيرة إلى أن قصة العمل من الواقع مقسم على 4 حكايات، كما أن الفيلم كل أبطاله من السيدات.

 وأضافت رحاب عنان أنها ليست ممثلة محترفة أو دارسة لفن التمثيل لكن كل أبطال الفيلم اجتمعوا على حب التمثيل والسينما، لذلك سوف يلاحظ المشاهد ذلك من خلال أحداث الفيلم.

وتابعت “رحاب”:" كل واحد هيتفرج علي الفيلم هيشعر وكأنه مر بموقف من المواقف التي يحكيها الفيلم لأنه حقيقي.

 قصة فيلم دخل الربيع يضحك

 تدور أحداث الفيلم، خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص. 

 

فيلم دخل الربيع يضحك 

يُشار إلى أن الفيلم من كتابة وإخراج نهى عادل، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، ومنتج مشارك لورا نيكولوف وسمر هنداوي وساندرو كنعان، ومديرة تصوير سارة يحيى، ومونتاج سارة عبدالله، وتسجيل صوت مصطفى شعبان، وميكساج الصوت أحمد أبو السعد، وتلوين سامي نصار وأحمد شافعي، ومهندس ديكور سلمى تيمور، ومصممة أزياء مشيرة الفحام، ومخرج منفذ ميسون المصري، ومونتاج تتر: ماركوس عريان. والفيلم من بطولة سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر.

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دخل الربيع يضحك نهى عادل المخرجة نهى عادل

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