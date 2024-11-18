عقب تداول فيديو، ضبط عامل وسائق بحوزتهما حشيش داخل سيارة بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو يظهر خلاله شخصان داخل سيارة ملاكي متوقفة على جانب أحد الطرق بمحافظة الجيزة بحوزتهما حشيش داخل سيارة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان داخل سيارة ملاكى متوقفة على جانب أحد الطرق بمحافظة الجيزة وقيام أحدهما بتجهيز سيجارة يشتبه فى إحتوائها على مخدر الحشيش.

وبالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما (عامل، سائق) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتعاطيهما للمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا