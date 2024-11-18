الإثنين 18 نوفمبر 2024
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حوادث

عقب تداول فيديو، ضبط عامل وسائق بحوزتهما حشيش داخل سيارة بالجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو  يظهر خلاله شخصان داخل سيارة ملاكي متوقفة على جانب أحد الطرق بمحافظة الجيزة بحوزتهما حشيش داخل سيارة.

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو  يظهر خلاله شخصان داخل سيارة ملاكى متوقفة على جانب أحد الطرق بمحافظة الجيزة وقيام أحدهما بتجهيز سيجارة يشتبه فى إحتوائها على مخدر الحشيش.

وبالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما (عامل، سائق) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتعاطيهما للمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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