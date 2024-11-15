الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لغة الدم

التعامل بمثالية مع العدو رومانسية ليست في محلها.. ولا يحتملها الموقف.. معادلة استهداف العدو لكل شيء واستباحته لكل ما يطوله من مدنيين.. أطفال ونساء وشيوخ وصحفيين ومسعفين ورجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف والإغاثة دون أي وازع أو رادع من قيم أو قانون ثم يكون الرد باستهداف أماكن عسكرية فقط لن يجدي.. 

 

هذا العدو لا توجعه إلا لغة القوة ولن يحرك رأيه العام إلا الخسائر البشرية.. وهي وحدها التي توجعه وهي وحدها التي تؤكد للمحتلين أنهم خسروا المعركة وأن جيشهم المجرم لا يحميهم.. ولم يحميهم.. والدليل ما يرونه أمامهم ..


الخسائر العسكرية تمنعها الرقابة.. ولا يشعر بها أحد رغم إدراكنا لقسوتها وأهميتها.. لكن الرأي العام العربي يريد التوازن أو بعض التوازن بين ما يراه هنا وما يراه هناك.. بين ما يوجعه ويؤلمه وبين ما سيريحه وسيسعده !


نعرف توازنات ومعادلات الحرب.. وأن استهداف المدنيين سيجر الحرب علي كل لبنان.. وسيسمح باستهداف المرافق العامة.. والسؤال: وهل ترك العدو شيئا إلا واستهدفه؟! الثأر لهؤلاء ضروريا وهو السبيل الأسرع لوقف العدوان  والوصول إلى توازن قوي والتوصل إلي معادلة معقولة للمواجهة تشفي صدور قوم مؤمنين!
 لا تتركوهم في أي مكان.. وكل مكان..

فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت لبنان غزة الكيان الصهيونى

مواد متعلقة

لا تتركوا مباراة واحدة للعدو!

فعلتها سلوى محمد علي!

الكرامة في الاتوبيس الأخضر وبلاغ لحماية المستهلك!

ادعموا فلسطين ولبنان بتعزية إسبانيا!

البرلمان العربي ودعم الجالية العربية بهولندا!

الأكثر قراءة

بتوصية إيلون ماسك، من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟

سعر جرام الذهب محليا اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

النصر الليبي يفوز على الزمالك 2-1 في مباراة اعتزال خالد حسين (صور)

سعر الجنيه الذهب بحركة تداولات مساء الجمعة 15 نوفمبر 2024

سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة وفرج بعد ضيق

لماذا اختص الله جبريل وميكائيل بالذكر من الملائكة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، ما صحة قول النبي موسى «سيري خلفي» لابنة شعيب؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads