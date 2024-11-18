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الإسكان تكشف آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

التصالح في مخالفات البناء، كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، موقف الوزارة من قانون التصالح في مخالفات البناء.

تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وقال متحدث الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إنه تم تبسيط وتيسيير الإجراءات من أجل إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وزير الإسكان أمام النواب: نعمل على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

تفاصيل تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بشأن اشتراطات الحماية المدنية

توجيهات وزير الإسكان

وأوضح: أن هناك توجيهات واضحة صدرت من وزير الإسكان بالأمس لكافة الجهات المعنية لتسريع وحوكمة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإصدار التراخيص بأسرع ما يمكن.

 

ميكنة التصالح في مخالفات البناء

ولفت إلى أن التدخل الإلكتروني في الإجراءات وفقات للتوجيهات سيساهم في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

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