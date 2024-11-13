الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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حوادث

العثور على جثة شخص داخل سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية

العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص داخل سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، على جثة لأحد الأشخاص داخل سيارة على الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق مركز أشمون.

أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة شخص فى سيارة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف حاليا المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من جهودها لكشف تفاصيل الواقعة.

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الطريق الدائري الإقليمي اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز شرطة أشمون أشمون بمحافظة المنوفية

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