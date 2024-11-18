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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين نيجيريا ورواندا في الشوط الأول

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب نيجيريا أمام ضيفه منتخب رواندا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

 

نتائج نيجيريا ورواندا قبل مواجهة اليوم

حتى الآن، تقابل المنتخبان في مباراتين فقط، حيث لم ينجح أي منهما في تحقيق الفوز على الآخر، انتهت المباراتان بالتعادل، ما يجعل هذه المباراة هي الفرصة الأولى لكلا الفريقين لتحقيق انتصار تاريخي في هذه المواجهة.

يسعى منتخب نيجيريا للظهور بشكل قوي واستعادة الهيبة القارية بعد تراجع الأداء في بعض الفترات الأخيرة، ويسعى “النسور الخضراء” إلى الفوز والتأهل بكفاءة للبطولة الإفريقية.

في المقابل يسعى منتخب رواندا لتحقيق المفاجأة وتفادي الخروج المبكر من التصفيات. المنتخب الرواندي سيقاتل بكل قوة لحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين فرصه في التأهل.

منتخب رواندا، فيتو
منتخب رواندا، فيتو

تشكيل نيجيريا في مواجهة رواندا

حراسة المرمى: مادوكا أوكوى

خط الدفاع: أونيماشي، أوشو، أوساى صامويل، وليام إيكونج

خط الوسط: يوسف - ديلي باشيرو - نواديكي - بونيفاس

خط الهجوم: إيهياناتشو، موسيس سيمون

ترتيب المجموعة الرابعة قبل مواجهة الفريقين

الأول: نيجيريا - 11 نقطة

الثاني: بنين - 7 نقاط

الثالث: رواندا - 5 نقاط

الرابع: ليبيا - 4 نقاط 

 

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