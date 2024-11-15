نيجيريا تمنح ليبيا فرصة التأهل لأمم إفريقيا 2025

أضاع منتخب بنين فرصة حسم التأهل المبكر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها بالمغرب أواخر العام المقبل.

وفشل المنتخب البنيني في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه منتخب نيجيريا، 1-1 مساء الخميس، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وتقدم منتخب بنين بهدف حمل توقيع محمد تيجاني في الدقيقة 16، غير أن فيكتور أوسيمين، منح التعادل للمنتخب النيجيري في الدقيقة 81، ليحرم أصحاب الأرض من اقتناص ورقة الترشح للنهائيات، ويمنح قبلة الحياة لمنتخب ليبيا في الصعود للبطولة، التي حصل على وصافتها عام 1982.



وبقي منتخب بنين في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف منتخب نيجيريا (المتصدر)، الذي حسم صعوده للبطولة التي توج بها أعوام 1980 و1994 و2013، في وقت سابق اليوم.

ويتواجد منتخب رواندا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الليبي الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث يتصارع المنتخبان مع بنين لحسم ورقة الترشح الثانية عن تلك المجموعة لأمم إفريقيا.

ويستضيف منتخب ليبيا نظيره البنيني الأسبوع المقبل في الجولة السادسة، التي تشهد أيضًا مواجهة أخرى بين منتخب نيجيريا وضيفه منتخب رواندا في ذات التوقيت.

ويحتاج منتخب ليبيا للفوز (1-0) فقط على بنين، انتظارا لتعثر رواندا أمام نيجيريا سواء بالتعادل أو الخسارة، من أجل الصعود رسميا للنهائيات.

يذكر أن أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ12 بالتصفيات، سوف تتأهل لنهائيات أمم إفريقيا وفق لائحة المسابقة.