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حوادث

حبس شخصين بتهمة حيازة كميات من القطع الأثرية والمومياوات بالمنيا

حبس شخصين بتهمة حيازة
حبس شخصين بتهمة حيازة كميات من القطع الأثرية والمومياوات

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بتهمة حيازة كميات من القطع الأثرية والمومياوات بالمنيا قبل بيعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت معلومات وتحريات قطاعى شرطة السياحة والآثار و الأمن العام، أكدت قيام شخصين لأحدهما  معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا؛ بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الاتجار بها.

 

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حيازة كميات من القطع الأثرية والمومياوات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما، وعثر بحوزتهما على 360  قطعة ومومياوات أثرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، واعتزامهما الاتجار فيها، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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