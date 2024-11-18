حبس شخصين بتهمة حيازة كميات من القطع الأثرية والمومياوات بالمنيا

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بتهمة حيازة كميات من القطع الأثرية والمومياوات بالمنيا قبل بيعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات قطاعى شرطة السياحة والآثار و الأمن العام، أكدت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا؛ بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الاتجار بها.

حيازة كميات من القطع الأثرية والمومياوات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما، وعثر بحوزتهما على 360 قطعة ومومياوات أثرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، واعتزامهما الاتجار فيها، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا