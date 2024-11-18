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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، النيجر تتقدم علي غانا بهدف في الشوط الأول

منتخب غانا، فيتو
منتخب غانا، فيتو

تصفيات كأس الأمم الإفريقية، تقدم منتخب النيجر علي منتخب غانا بهدف دون رد، في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 على ملعب أكرا الرياضي.

 

مباراة غانا ضد النيجر   

أحرز هدف منتخب النيجر اوسيني باداماسي في الدقيقة 22.

تشكيل منتخب غانا

 

 ويدخل منتخب غانا اللقاء بتشكيل مكون من:  

حراسة المرمى: نورالدين.  

الدفاع: أفول – سيمبسون – أدجي – ييجبي – شيندلر.  

الوسط: سليمانا – فرانسيس – نوواما.  

الهجوم: قدوس – كونجسدورفر.     

ويجلس على مقاعد البدلاء: أتي زيجي – مامودو قمرالدين – فورسون – أفريي – بوكاري – وولاكوت – أووسو – أنتوي – بايدو.    

تشكيل منتخب النيجر

 بينما يدخل منتخب النيجر بتشكيل مكون من:  

حراسة المرمى: تانجا.  

الدفاع: الحسان – ساكو – كاتاكوري – جاربا.  

الوسط: موسى – هاينيكوي – محمد – باداماسي – أموستافى.  

الهجوم: سوساه.  

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