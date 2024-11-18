الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش في القليوبية

جهود مكثفة لكشف غموض
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وبها آثار كدمات وضرب وجروح متفرقة، حيث جرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، ثم إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى، لإجراء فحص الصفة التشريحية لوجود شبهة جنائية بالواقعة. 

محافظ القليوبية يضبط كافتيريا مقامة على قضبان السكة الحديد بالقرب من مجلس المدينة

محافظ القليوبية يتابع إزالة الأعمال المخالفة بعمارة سكنية أمام برج الأطباء بطوخ

العثور علي جثة موظف بالمعاش بكفر شكر 

وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعى لفحص الجثة، لبيان سبب الوفاة وتحديد المتهمين بارتكاب الواقعة. 

وكان اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول جثة موظف بالمعاش يدعى صلاح. م. ع مقيم بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر وفى العقد الخامس من عمره بها عدة إصابات مختلفة بالجسد والذراعين مما تسبب في وفاته فى ظروف غامضة حيث تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات ظروف حدوث الواقعة حيث إتهمت أسرته بعض الأشخاص والمشتبه فيهم الجارى التحقيق معهم فى الواقعة 

ودلت تحريات الأولية لأجهزة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية على وجود شبهة جنائية وتعدى بالضرب على المجنى عليه بسبب بعض الخلافات داخل القرية محل إقامته وتحرر محضر بالواقعة رقم 4300 إدارى مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص محافظة القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مستشفي بنها التعليمي مستشفي بنها مركز شرطة كفر شكر

مواد متعلقة

3 فرص لمعاوني هيئة التدريس بجامعة بنها للدراسة في "براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس" بألمانيا

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية ومستشفى الناس

رئيس جامعة بنها يستقبل فرق الاعتماد البرامجي لضمان جودة التعليم

جنايات بنها: الإعدام شنقا لسائق قتل شخصا بالخانكة

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

من مؤثر في عالم الجمال إلى ملهم مرضى السرطان.. أيمن العلي ملك جمال الأردن (فيديوجراف)

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير، أبرز الأصول المنقول ملكيتها لصندوق مصر السيادي

مدبولي: طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب الطلب المتزايد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

منوعات

المزيد

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من مؤثر في عالم الجمال إلى ملهم مرضى السرطان.. أيمن العلي ملك جمال الأردن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «اجترحوا السيئات»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الجاثية

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

المزيد
الجريدة الرسمية