جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش في القليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وبها آثار كدمات وضرب وجروح متفرقة، حيث جرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، ثم إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى، لإجراء فحص الصفة التشريحية لوجود شبهة جنائية بالواقعة.

العثور علي جثة موظف بالمعاش بكفر شكر

وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعى لفحص الجثة، لبيان سبب الوفاة وتحديد المتهمين بارتكاب الواقعة.

وكان اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول جثة موظف بالمعاش يدعى صلاح. م. ع مقيم بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر وفى العقد الخامس من عمره بها عدة إصابات مختلفة بالجسد والذراعين مما تسبب في وفاته فى ظروف غامضة حيث تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات ظروف حدوث الواقعة حيث إتهمت أسرته بعض الأشخاص والمشتبه فيهم الجارى التحقيق معهم فى الواقعة

ودلت تحريات الأولية لأجهزة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية على وجود شبهة جنائية وتعدى بالضرب على المجنى عليه بسبب بعض الخلافات داخل القرية محل إقامته وتحرر محضر بالواقعة رقم 4300 إدارى مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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