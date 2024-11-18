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مصرع طفل وإصابة شقيقته خلال عبورهما الطريق بالقليوبية

مصرع طفل اثناء ذهابه
مصرع طفل اثناء ذهابه للمدرسة بالقليوبية

لقي تلميذ  10 سنوات مصرعه خلال ذهابه للمدرسة بصحبة شقيقته التي أصيبت أيضا في  الحادث، حيث صدمتهما سيارة، أثناء عبورهما  الطريق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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مصرع طفل أثناء ذهابه للمدرسة بالقليوبية

وجرى نقل جثة  التلميذ للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع طفل يدعى فاروق بالصف الرابع الابتدائي، أثناء عبوره الطريق بصحبة شقيقته لذهابهما للمدرسة.


وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ونقلهما للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ونعت مدرسة حسن أبو بكر التجريبية الطفل، داعين لذويه بالصبر والسلوان والشفاء العاجل لشقيقته.

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