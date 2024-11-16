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محافظات

مصرع طفل دهسته سيارة أمام منزل أسرته بجزيرة شندويل في سوهاج

اسعاف، ڤيتو
اسعاف، ڤيتو

لقي طفل مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء اللهو أمام منزله بمركز جزيرة شندويل أحد مراكز محافظة سوهاج.


مصرع طفل دهسًا بمركز جزيرة شندويل 

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل ما يفيد وصول “ممدوح ع خ”، “سنتين ونصف” إلى مستشفى جزيرة شندويل المركزي جثة هامدة "  إدعاء حادث سير ومقيم بمركز جزيرة شندويل.


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث أفاد والده الطفل “عادل خ ه ح”، 58 عامًا - عامل زراعي، بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إصطدمت بـــه السيارة “ نقل “ قيادة ”طارق ع ف ا”، 31 عامًا - تاجر– ومقيم بذات الناحية مما أدي لوفاته  ونفي الشبهة الجنائية. 


القوة الأمنية تضبط السيارة وقائدها وتحيل الواقعة للنيابة 

تمكنت القوة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها وأفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ. 

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة الاصطدام بجسم صلب وقد حرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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