تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر باستخدام أسلحة نارية "بندقية خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير 2025،للاستعداد والمرافعة.

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية ببنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13089 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2009 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "أسامة ص إ"، 37 سنة، عامل، و"محمود م إ"، هارب، 21 سنة، وشهرته "التوأم"، عاطل، و"أحمد م إ"، 21 سنة، وشهرته "التوأم"، هارب، عاطل، و"أحمد س ع"، 37 سنة، عاطل، هارب، وجميعهم، لأنهم في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا - وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - المجنى عليه "تاج الدين محمد محمد عطية"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح نارى "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهم المتوفى صوبه عيارًا ناريًَا من السلاح النارى سالف الذكر بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا ـ وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - في قتل المجني عليه حلمى يحى محمد حسن السروجي، عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه الأول، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح ناري "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهم المتوفى صوبه عيارًا ناريًّا من السلاح الناري سالف الذكر، بنية إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بالمجنى عليه ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازته أو إحرازه.

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