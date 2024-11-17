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آداب بنها تنظم ندوة عن "عمل المرأة في ظل واجباتها الأسرية"

ندوة عن عمل المرأة
ندوة عن "عمل المرأة في ظل واجباتها الأسرية"

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة عن " عمل المرأة في ظل واجباتها الأسرية"وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أمجد حجازي عميد الكلية، والدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومنسق الوحدات بالجامعات.

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وقالت الدكتورة شيرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية إن الندوة تم تنسيقها مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع أميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية وسارة ماهر منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.


وحاضرت فى الدكتورة نيفين عبد الصبور المدرس بكلية التربية جامعة بنها ومدير وحدة مناهضة العنف ضدّ المرأة وتناولت محاور الندوة تأثير عمل المرأة علي الأسرة ودور المرأة في الدعم الاقتصادي الأسري وتحديات التوازن بين العمل والأسرة والواجبات المنزلية وكذلك التحديات المهنية التي تواجه المرأة العاملة وكيفية التعامل مع هذه التحديات. 


واختمت الندوة بشرح مدى دعم المؤسسات للمرأة بوضع القوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوقها.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي التضامن الاجتماعي بالقليوبية جامعة بنها الاهلية دار

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