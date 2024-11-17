آداب بنها تنظم ندوة عن "عمل المرأة في ظل واجباتها الأسرية"
نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة عن " عمل المرأة في ظل واجباتها الأسرية"وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أمجد حجازي عميد الكلية، والدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومنسق الوحدات بالجامعات.
جامعة بنها تنظم ندوة عن عمل المرأة في ظل واجباتها
وقالت الدكتورة شيرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية إن الندوة تم تنسيقها مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع أميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية وسارة ماهر منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.
وحاضرت فى الدكتورة نيفين عبد الصبور المدرس بكلية التربية جامعة بنها ومدير وحدة مناهضة العنف ضدّ المرأة وتناولت محاور الندوة تأثير عمل المرأة علي الأسرة ودور المرأة في الدعم الاقتصادي الأسري وتحديات التوازن بين العمل والأسرة والواجبات المنزلية وكذلك التحديات المهنية التي تواجه المرأة العاملة وكيفية التعامل مع هذه التحديات.
واختمت الندوة بشرح مدى دعم المؤسسات للمرأة بوضع القوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.