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اقتصاد

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 3000 دولار

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

توقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوياتٍ قياسيةٍ جديدة في العام المقبل، بدعم من إقبال البنوك المركزية على المعدن الأصفر، وفي ظل توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأدرج البنك الأمريكي، الذهب كواحدٍ من أفضل أنواع السلع للاستثمار في عام 2025، متوقعا أن تمتد مكاسب هذا المعدن خلال رئاسة دونالد ترامب.

توقعات بوصول الذهب الي 3000 دولار 

 

وشجع "جولدمان ساكس" المستثمرين لشراء الذهب، متوقعا وصول الأسعار إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025.

يذكر أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2021، لتتداول قرب مستويات 2600 دولار للأونصة.

فوز ترامب بالانتخابات الامريكية 

شهدت الأسواق تحولًا ملحوظًا في توجهاتها عقب فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إذ أثار هذا الفوز توقعات بمرحلة جديدة من التشدد في السياسة النقدية، إلى جانب انحسار المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية. 

ودفع هذا التحول الأسواق نحو الأصول عالية المخاطر وأعاد ترتيب خريطة الاستثمارات، وكان المعدن الأصفر من أبرز المتأثرين بهذه التغيرات، إذ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

 

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