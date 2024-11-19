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ثقافة وفنون

لقطات جديدة للفيلم الكوري"Harbin"، وهذا موعد عرضه (صور)

فيلم Harbin، فيتو
فيلم Harbin، فيتو

كشف صناع الفيلم الكوري "Harbin" المنتظر للنجم الكبير هيون بين عن مقتطفات جديدة من العمل وأعلنوا موعد عرضه بدور العرض السينمائية.

وأكد فريق الإنتاج  عرض فيلم هاربين في 25 ديسمبر بدور العرض السينمائية 

وضمت الصور الجديدة التي تم إصدارها آن جونج جيون (هيون بين)، وو دوك سون (بارك جونج مين)، وكيم سانغ هيون (جو وو جين)، وجونج بو إن (جيون يو بين)، وموري تاتسو (بارك هون)، وتشوي جاي هيونج (يو جاي ميونج)، ولي تشانج سوب (لي دونج ووك).

 وترصد الصور رحلة مقاتلي الاستقلال المثيرة نحو هاربين، ما يزيد من الترقب لما يُتوقع أن تكون مشاهد لا تُنسى.

فيلم Harbin

"هاربين" هو فيلم تجسس تدور أحداثه في عام 1909، ويعرض مطاردة مثيرة وشبكة من الشكوك بين أولئك المتجهين إلى هاربين لغرض واحد وأولئك الذين يطاردونهم.

ومن الجدير بالذكر، أنه تمت الإشادة بالفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، من قبل وسائل الإعلام الدولية، وذلك بسبب ذروته الآسرة وتسلسلات الحركة الجميلة، وأشاد الجمهور بالفيلم باعتباره تحفة فنية، مسلطين الضوء على التعبيرات العاطفية للممثلين، والتصوير المذهل، والأداء الرائع، والذي تم تصوير في Latvia وMongolia وكوريا الجنوبية.

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Harbin هيون بين فيلم هاربين مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

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