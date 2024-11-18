3 ملايين جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس

حقق فيلم الهوى سلطان الذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه أمس الأحد.



فيلم الهوى سلطان

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.