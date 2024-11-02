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اقتصاد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20395.4 جنيه للطن، بارتفاع 195.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10599.4 جنيه للطن، بارتفاع 193 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 14255.5 جنيه للطن، بارتفاع 619 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 5 آلاف جنيه و16800 جنيه.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21272.7 جنيه للطن، بارتفاع 73 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11388.4 جنيه للطن، بارتفاع 1545 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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ارتفاع المخصوص وانخفاض كبير في العادي، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

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بشرى للمزارعين، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق

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