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رئيس جامعة بنها يستقبل فرق الاعتماد البرامجي لضمان جودة التعليم

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فرق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمراجعة وتقييم 5 برامج  بكليتي التربية والزراعة  بالجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.

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جامعة بنها: تقييم 5 برامج بكليتي التربية والزراعة  بالجامعة 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد  كلية الزراعة بمشتهر،  والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية  ، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على تكوين شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات، وتوفير منح دراسية للطلاب والخريجين، من أجل دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة.


وأشار " الجيزاوي " إلي أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات المتقدمة لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.


وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن البرامج المتقدمة  للاعتماد بكليتي الزراعة والتربية  هما 5 برامج مقسمين إلي 2 برنامج  بكلية الزراعة هما الإنتاج النباتي، وأمن وسلامة الغذاء  ، وعدد 3 برامج بكلية التربية  هم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم والتربية تخصص علوم  ، لافتة إلي حرص الجامعة علي مواصلة جهودها في تطبيق جميع معايير الجودة.


من جانبه قال الدكتور محمد غانم  أن فرق المراجعة الخارجية ستقوم بزيارة الكليات المتقدمة للاعتماد للوقوف علي الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجي وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من قيادات الكليات والبرامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والجهاز الإداري والخريجين، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية 
يذكر أن زيارة فرق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكليتي الزراعة والتربية سوف تستمر من الفترة 17 حتي 19 نوفمبر الجارى.

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الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها الاهلية

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