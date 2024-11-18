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محافظات

3 فرص لمعاوني هيئة التدريس بجامعة بنها للدراسة في "براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس" بألمانيا

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أعلنت جامعة بنها  تحت رعاية  الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الدكتورة جيهان عبدالهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن ثلاث فرص لمعاوني هيئة التدريس من طلاب  مرحلتي الماجستير والدكتوراة لدراسة فصل دراسي في جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا في مجال هندسة المعادن والمواد، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة بنها وجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس، وبتمويل من برنامج إيراسموس.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية ومستشفى الناس

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

جامعة بنها  تعلن عن منح تبادل طلابي 

أعلنت جامعة بنها شروط التقديم
يجب أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:
1. أن يكون معدل الدرجات التراكمي (GPA) لدرجة البكالوريوس لا يقل عن 3.7.
2. للطلاب الذين قاموا بتسجيل نقطة بحثية، يجب أن يكون موضوع البحث ذو صلة بتخصص المنحة.
3. يجب أن يكون لدى المتقدم لدرجة الدكتوراه سجل قوي في النشر الأكاديمي، يشمل على الأقل بحثًا واحدًا منشورًا في مجلة علمية مرموقة وذو معامل تأثير، ومدرجًا إما في Scopus أو Web of Science.

طريقة التقديم:
يمكن التقديم من خلال الرابط التالي
 

 

 

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