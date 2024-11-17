الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع إزالة الأعمال المخالفة بعمارة سكنية أمام برج الأطباء بطوخ

ازالة دوار مخالفة
ازالة دوار مخالفة ببرج بالقليوبية، فيتو

 تابع المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لمركز ومدينة طوخ في إزالة أعمدة الطابق الثامن علوي بعمارة سكنية، والمقامة عند مزلقان كفر منصور أمام برج الأطباء بإجمالي مساحة 650 م2 والصادر له أربعة قرارات إزالة بعد سقوط أجزاء  من الأدوار المخالفة. 

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ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة .

وذلك بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الامن لشئون الأمن،  والعميد محمد غيث مأمور مركز طوخ.

وشدد "عطية" علي ضرورة استكمال إزالة مخالفات البناء يوميا بالمدينة والتعامل بمنتهي الحسم مع كل أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد قبل أن تتفاقم المخالفة بالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن موجهًا كل المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والتصدي للتعديات سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكل مراكز ومدن المحافظة. 

محافظ القليوبية يتابع  انتظام سير العمل بحملة إزالة التعديات


وأكد محافظ القليوبية على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتًا إلى تكليفه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة

 

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المهندس ايمن عطية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ القليوبية

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