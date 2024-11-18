رئيسة حي وسط بالإسكندرية تقود حملة مكبرة بسوق شيديا

قادت اليوم المهندسة زينب السيد رئيسة حي وسط بالإسكندرية حملة مكبرة بسوق شيديا وشارعي لاجتيه وعمر لطفي أسفرت عن رفع ١٠٠ حالة إشغال متنوع وإزالة ٣٠ من الحواجز الاسمنتية والحديدية، وذلك بمشاركة مدير ومعاوني إدارة أشغال الطريق ومفتشي المتابعة بالحي.

وياتى ذلك فى اطار استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والتصدي للأسواق العشوائية ورفع جميع المعوقات أمام حركة المارة والمرور

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات للباعة الجائلين بحي وسط بالإسكندرية

وأسفرت الحملة عن رفع ١٠٠ حالة إشغال متنوع وإزالة عدد ٣٠ من الحواجز الإسمنتية والحديدية التي تستخدم لحجز اماكن للسيارات وتعيق حركة المارة وفتح سوق شيديا ومتفرعاته ولاجتيه ومتفرعاته أمام حركة المارة والمرور.

وأكدت رئيس الحى أن تكثيف هذه الحملات بسوق شيديا وشارع لاجتيه يأتي في إطار خطة الحي في إزالة كافة الإشغالات والمفروشات العشوائية والتصدي للأسواق العشوائية خاصة في الشوارع الهامة.الي جانب التمركزات الثابتة طول اليوم.

ويأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية باتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لضبط الشارع، وفرض القانون، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة، وجاري المتابعة.

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