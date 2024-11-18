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وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام العملية التعليمية في بلقاس

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

 أجرى اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بإدارة بلقاس التعليمية.

المدارس المستهدفة في الزيارة 

 وكان في استقباله محمد عبد الرحمن مدير الإدارة محمد حجاج وكيل الإدارة وقام مدير المديرية بزيارة مدارس:

-المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( ستيم ).
-جمصة للتعليم الأساسي. 
-المعسكر الطلابي.

 

 

وقد اطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع على دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول.

 

الاهتمام بكشكول الطالب وتصحيح التقييمات

ووجه وكيل تعليم الدقهلية بالإهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية، وحث الجميع علي الإنضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

 

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تفقد  المطعم الخاص بطلاب المدرسة 


وفي مدرسة ستيم تفقد المطعم الخاص بطلاب المدرسة واطمأن على جودة الطعام المقدم لهم كما تناقش مع الطلاب في الخدمات المقدمة لهم وما قد يواجههم من مشاكل أو معوقات.

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