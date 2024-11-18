مدير تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بعدد من المدارس

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم، بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الزعيم السادات الابتدائية بإدارة منتزه ثان التعليمية، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنمية وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم ومتابعة تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية ).

وأشاد مدير المديرية بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية ومستوى التلاميذ في القراءة والكتابة، وكذلك الانضباط الإداري ونشاط المكتبة وندوات التوعية عن ترشيد استهلاك المياه وأهمية القراءة ودور الشباب في استمرار مسيرة البناء والتنمية.

كما أشاد بانضباط الطلاب وعدم الغياب، وأشاد بتفعيل أنشطة المكتبة ومعمل التطوير التكنولوجي وتعظيم الاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة ومستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي اليومي.

الدكتور عربي أبو زيد يتابع انتظام العملية التعليمية

واختتم جولته التفقدية بمتابعة المدرسة الإعدادية المهنية للبنات (طوسون) وتفقد ورش التربية الزراعية وورش الاقتصاد المنزلي وأشاد بتفاعل الطالبات وإعادة التدوير، ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب، ووجّه للطلاب رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

وأثنى على تفعيل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

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