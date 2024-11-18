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مدير تعليم الجيزة يوجه بضرورة وضع القسم والعلم داخل الفصول

سعيد عطية وكيل وزارة
سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

وجه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، المدارس بضرورة وضع القسم والعلم داخل الفصول، كما وجه بضرورة عمل خطة زمنية وبرنامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة.

الطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة بالجيزة 

كما نبه مدير تعليم الجيزة على جميع مدارس محافظة الجيزة بضرورة تفعيل الإشراف، والاهتمام بالطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة.

انتظام سير العملية التعليمية

وتفقد صباح اليوم سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارات الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي محافظ الجيزة.

 


وتفقد مدارس البدرشين الثانوية الصناعية بنات، حيث حضر طابور الصباح وتابع صعود الطالبات إلى الفصول وبعد انتهاء الطابور تفقد سيادته سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية كما تفقد المعامل  وجاهزيتها ونظافتها.

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تعليم الجيزة: وضع خطة زمنية لرفع مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة

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مدير تعليم الجيزة: توزيع الديسكات الزائدة على المدارس التي تعاني من نقص


وتفقد دورات المياه وأكد على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار. 

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