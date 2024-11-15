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ثقافة وفنون

"الفنون التشكيلية" يعلن أسماء الفنانين المشاركين بالدورة الـ 35 لـ صالون الشباب

صالون الشباب، فيتو
صالون الشباب، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش أسماء الفنانين المشاركين بصالون الشباب بدورته الـ 35 لعام 2024 تحت شعار "استلهام" في المجالات المختلفة، والمقرر افتتاحه في ديسمبر 2024 بقصر الفنون.

أولًا: مجال التصوير

ثانيًا: مجال الرسم

ثالثًا: مجال النحت

رابعًا: مجال الخزف

خامسًا: مجال الحفر

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سادسًا: مجال التجهيز في الفراغ،الأداء الحركي

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سابعًا: مجال الفنون الرقمية (التصوير الفوتوغرافي، كمبيوتر جرافيك، فيديو آرت، الفنون التفاعلية)

وشدد القطاع على الفنانين المجتازين للفرز الأول تسليم أعمالهم في قصر الفنون في موعد أقصاه ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤، استعدادًا لعملية الفرز النهائي، وفنانو الإسكندرية، تسليم أعمالهم في مركز محمود سعيد للمتاحف في نفس المواعيد المحددة.

وقدم قطاع الفنون التشكيلية الشكر للفنانين الذين تقدموا للمشاركة في هذه الدورة، والذين شارف عددهم الـ  1000 فنان وفنانة.

وقال الفنان عمرو طوسون قوميسير الدورة، إن الإبداع لا ينشأ من فراغ، فكل منتج إبداعي في حقيقته هو استكمال وتطور لإبداعات سابقة للتراث الإنساني، الموضوعات، التقنيات، الخامات، الأفكار، جميعها تتطور بناءً على خبرات بصرية وسمعية وفكرية سابقة.

 

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قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش صالون الشباب صالون الشباب بدورته الـ 35 استلهام

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