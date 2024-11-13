موعد افتتاح معرض "فناني الجيل" الجماعي بمتحف الفنون الجميلة

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض جماعي في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، تحت عنوان “فناني الجيل” يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري.

ويقام المعرض الجماعي "فناني الجيل" بقاعة حامد عويس في تمام الساعة الـ 6 مساءً، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزيرة الثقافة.

ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى 24 نوفمبر 2024، على ان يكون مفتوح لزيادة الجمهور مجانًا يوميًا من الساعة ال 9 صباحًا وحتي الساعة ال 4 عصرًا عدا يومي الاثنين والجمعة.

الفنانون المشاركون بمعرض “فناني الجيل”

يشارك في معرض “فناني الجيل” نخبة من الفنانين الشباب، وهم: