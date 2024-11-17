عرائس وأراجوز ضمن برنامج “البساط الأبيض” لذوي الهمم بالفنون التشكيلية

أقام قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، الورش الفنية الثانية لشهر فبراير لدمج ذوى الهمم، أمس السبت، وذلك ضمن فعاليات برنامج البساط الأبيض، بمتحف ومركز محمود مختار الثقافي.

حيث بدأت فعاليات اليوم بجولة داخل المتحف بعنوان "يلا نعرف مختار"، للتعرف على مقتنيات المتحف، عقب ذلك أقيمت الورشة التى ضمت عرض عروسة ماريونت لشخصية مختار وأخرى لشخصية الأراجوز، ثم التدريب على صناعة الأراجوز بأبسط الخامات التى تتلائم مع المتدربين من ذوى الهمم، فى حوار ترفيهي تفاعلى لدمج المشاركين، بإشراف الفنان محمود الفاضل.

ويتضمن برنامج البساط الأبيض ٤ ورش فنية خلال شهر نوفمبر الجاري، بواقع ورشة كل يوم سبت، من الساعة ١١ صباحا حتى الساعة ٣ عصرا، ويشارك فيها من ١٥ إلى ٢٥ متدربا، من أبناء الجمعية أصحاب الإعاقة الذهنية والتوحد، تحت إشراف الدكتور أحمد فكرى مدير الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بالقطاع، والدكتور شاكر الإدريسي مدير ادارة برنامج التدريب ومشروعات الفنون البصرية.

وقد أقيمت الورشة الأولى يوم السبت ٩ نوفمبر بعنوان "حكاية لون" وتضمنت التدريب على الألون كبطل فى العمل الفنى، ومن المقرر أن تستخدم اللوحات الفنية نتاج هذه الورشة لتجهيز مشروع صالون الإعاقة غير المرئية.

وتقام الورشة الثالثة يوم السبت ٢٣ نوفمبر، بعنوان "قصاقيص" للتدريب على توظيف القصاصات الورقية وبقايا الأقمشة فى عمل فنى، ونتاج الورشة لوحات كولاج من القصاصات الورقية وبقايا الأقمشة.

وتحمل الورشة الرابعة عنوان "جداريات" حيث يتدرب المشاركين على استخدام الرسم بالألوان والكولاج على القماش، ونتاج الورشة لوحات جدارية من القماش، وتقام هذه الورشة يوم السبت ٣٠ نوفمبر.