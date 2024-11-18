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إحلال وصيانة مدرسة الشهيد محمود الإبتدائية ببني إدريس بأسيوط

إحلال جزئي بمدرسة
إحلال جزئي بمدرسة الشهيد محمود بقرية بني إدريس، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ التوسع والاحلال الجزئي والكلي لعدد من المدارس بالمراكز والأحياء لتقليل الكثافات الطلابية وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا. 

 

مراعاة المواصفات الفنية في تنفيذ المشروعات 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القرى والمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المحددة حفاظًا على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

 

تنفيذ إحلال جزئي وصيانة بمدرسة الشهيد محمود أحمد على خليل الإبتدائية بقرية بنى إدريس 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال جزئي وصيانة بمدرسة الشهيد محمود أحمد على خليل الإبتدائية بقرية بنى إدريس التابعة لمركز ومدينة القوصية حيث يتم خلال ذلك إضافة 8 فصول دراسية وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري. 

 

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وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب.

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