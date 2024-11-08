بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بموجة تعاطف واسعة النطاق مع مأساة الشاب أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" إثر نشره صورة له مؤخرا عبر حسابه على "إنستجرام" وهو يطلب الدعاء من مئات الآلاف من متابعيه.

تعاطف كبير مع ملك جمال الأردن

وقارن الكثير من رواد مواقع التواصل بين صور أيمن العلي قبل المرض وهو في قمة وسامته وصحته وإطلالته الكاريزمية ذات الحضور اللافت وبين صوره الأخيرة التي يبدو فيها منتفخ البطن والقدمين، أصلع الشعر، شاحب الوجه.

واعتبرت تعليقات كثيرة أن الشاب يتعرض لمحنة وابتلاء كبيرين ستكتب له في ميزان حسناته، مشيدين بروحه العالية وهمته الكبيرة في مواجهة المرض.

وانهمرت الأدعية الحارة الصادقة بالدعاء بين المتابعين الذين أعربوا عن أملهم في استعادة الشاب رونقه القديم سريعا، مستعينين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا السايق.

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