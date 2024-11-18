رئيس وزراء بولندا: مستقبل أوكرانيا والغرب سيتحدد خلال أسابيع

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وأن مستقبل أوكرانيا والدول الغربية سيتحدد.

وانتقد توسك السياسيين الغربيين الذين يسعون لإجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future. November 17, 2024

وقال توسك في منشور على موقع "إكس": "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وليس فقط بالنسبة للصراع نفسه، ولكن أيضًا بالنسبة لمستقبلنا".

كما انتقد بعض الزعماء الغربيين لمحاولتهم إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تحل محل الدعم الحقيقي لأوكرانيا.

وأضاف: "لا أحد يوقف بوتين من خلال الاتصالات الهاتفية، والهجوم الذي وقع الليلة الماضية، يعدّ من أكبر الهجمات في هذه الحرب (في أوكرانيا)، أثبت أن الدبلوماسية الهاتفية لا يمكن أن تحل محل دعم الغرب بأكمله لأوكرانيا".

ويأتي ذلك على خلفية الاتصال الهاتفي بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي جرى يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، والذي تبادل الزعيمان خلاله الآراء بشأن النزاع في أوكرانيا.

وكان سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتقاد المكالمة معتبرًا أنها فتحت "صندوق الشرور".