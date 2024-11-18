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موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة البرتغال
موعد مباراة البرتغال وكرواتيا

يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره كرواتيا، مساء اليوم الإثنين  ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

 

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا


تنطلق مباراة كرواتيا والبرتغال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا


تذاع مباراة البرتغال ضد كرواتيا عبر قناة beIN sports HD1.


ويحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يأتي منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

 

 

تضم المجموعة أيضًا منتخبات بولندا واسكتلندا في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وضمنت البرتغال تأهلها بالفعل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

ولن يتواجد القائد كريستيانو رونالدو في تلك المباراة، بعدما أعلن مدربه روبرتو مارتينيز، حيث على الرغم من أن نجم النصر السعودي لا يزال يكتب التاريخ رفقة منتخب بلاده، بعدما سجّل ثنائية في المباراة الماضية ضد بولندا وحسم التأهل.

 

واتخذ روبيرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، قرارا باستبعاد بعض لاعبيه من معسكر "البحارة"، بعد الفوز الكاسح على بولندا (5-1)، الجمعة، في دوري الأمم الأوروبية، على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.
 

وجاءت خماسية البرتغال عن طريق كل من: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو "ثنائية"، برونو فيرنانديز، وبيدرو نيتو، في الدقائق (59، 72، 80، 83، 87)، بينما سجل دومينيك ماركزوك هدف بولندا الوحيد (88).

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة "إكس": "من المقرر أن يعود كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) وبيدرو نيتو (تشيلسي) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) إلى أنديتهم، بعد مباراة البرتغال وبولندا".


وأضاف: "تأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، لذا قرر المدرب روبرتو مارتينيز استدعاء كل من، فابيو سيلفا وجيوفاني كويندا، لخوض المباراة المقبلة ضد كرواتيا (في الجولة الأخيرة من دور المجموعات)".

 

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