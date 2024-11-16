استبعاد رونالدو من قائمة البرتغال أمام كرواتيا

قرر روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، استبعاد بعض لاعبيه من معسكر "البحارة"، بعد الفوز الكاسح على بولندا 5-1 أمس الجمعة، في دوري الأمم الأوروبية، على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وجاءت خماسية البرتغال عن طريق كل من: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو "ثنائية"، برونو فيرنانديز، وبيدرو نيتو، في الدقائق (59، 72، 80، 83، 87)، بينما سجل دومينيك ماركزوك هدف بولندا الوحيد (88).

مباراة البرتغال وبولندا

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة "إكس": "من المقرر أن يعود كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) وبيدرو نيتو (تشيلسي) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) إلى أنديتهم، بعد مباراة البرتغال وبولندا".



وأضاف: "تأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، لذا قرر المدرب روبرتو مارتينيز استدعاء كل من، فابيو سيلفا وجيوفاني كويندا، لخوض المباراة المقبلة ضد كرواتيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات".