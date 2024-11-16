بيكيه: رونالدو أفضل لاعب بشري لأن ميسي "كائن فضائي"

أشاد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق، بالثنائي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وقال بيكيه خلال تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "ميسي كان دائمًا مختلفًا عن الآخرين، كريستيانو رونالدو أفضل البشر، لكن ليو كائن فضائي، لا ينتمي إلى هذا الكوكب".

وأفاد: "لقد رأيته يتدرب كل يوم ويقوم بأشياء لا تصدق، لن يكون هناك شخص بسرعة تفكيره ونفس التصميم مرة أخرى، لقد وصل وعمره 13 عامًا، ولعب بنفس الطريقة تمامًا مع فريق برشلونة للشباب والفريق الأول".

وتابع جيرارد بيكيه: "برشلونة نادٍ بحد ذاته، مختلف تمامًا عن جميع الأندية الأخرى في العالم، وليس فقط لأن الملكية مقسمة على 140 ألف عضو، ميلان، هدفنا جميعًا هو الحفاظ على هذا التفرد، على الرغم من أننا لسنا في وضع مالي جيد في هذه الفترة، ونقل الشعور بالانتماء".

موسيالا: ميسي ورونالدو مصدر الإلهام للفوز بالكرة الذهبية

فيما وضع جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم نصب عينيه، مشيرا إلى أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هما مصدر إلهامه.

وقال نجم بايرن ميونخ في تصريحات إعلامية نشرت اليوم السبت، إنه لا يريد أن يضغط على نفسه، لكنه يأمل أن تتاح له فرصة الفوز بجائزة الكرة الذهبية يوما ما، مثل ميسي ورونالدو.

يعد موسيالا واحدا من أهم المواهب الشابة في كرة القدم الألمانية، ويتوقع أن يكون جزءا من الجيل التالي للنجوم العالمية.

وبفضل أدائه القوي، حصل موسيالا بالفعل على أدوار رئيسية في بايرن ميونخ، والمنتخب الألماني.

ويعتمد جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، على موسيالا، إلى جانب فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، في مباراة المنتخب الألماني أمام منتخب البوسنة والهرسك اليوم السبت في فرايبورج، بدوري أمم أوروبا.

ويهدف بايرن ميونخ إلى تمديد عقد موسيالا، في الوقت الذي يبحث فيه اللاعب مستقبله.

ويحرص بايرن ميونخ على الإبقاء على موسيالا بالنادي لعدة سنوات وتمديد تعاقده، الذي ينتهي في 2026.

وأوضح موسيالا أنه سيأخذ الوقت الكافي لتقييم خياراته، مشيرا إلى أنه ربما يتخذ القرار قريبا.

وقال:"اعتقد أننا سنعرف المزيد خلال العطلة الشتوية".

وأضاف موسيالا أنه يهدف إلى الحفاظ على جاهزيته وتقديم أداء جيد حتى يتمكن من أخذ الوقت الكافي للتفكير في مستقبله مع بداية العام الجديد.

وأثنى لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، على موقف موسيالا المتواضع، معتبرا أن جزءا من نجاحه يعود إلى دعمه القوي من عائلته وإدارته.