انطلاقة قوية لفيلم Red One في شباك التذاكر المحلي

ذا روك ، حقق فيلم ذا روك الجديد Red One، إيرادات بلغت 34 مليون دولار، في شباك التذاكر المحلي، عن ميزانية بلغت 250 مليون دولار، وهو ما يعد بداية قوية للفيلم الذي طرح بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤.

ونشر الممثل الشهير، دواين جونسون، ملصقات دعائية جديدة لفيلمه الأكشن الكوميدي RED ONE، عبر صفحته الرسمية لموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر في الملصقات الدعائية الجديدة كل من كريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

تفاصيل فيلم RED ONE

RED ONE ، فيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة، النجم دواين جونسون، الملقب بذا روك، وكريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

وتدور أحداث فيلم RED ONE، بعد عملية اختطاف صادمة لسانتا كلوز، ويجب على قائد الأقزام الشراكة مع صائد مكافآت لإنقاذ عيد الميلاد، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٤.