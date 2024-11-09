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رياضة

موهوب جورجيا يشعل صراع بين ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة،
ريال مدريد وبرشلونة، فيتو

يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع موهوب منتخب جورجيا، سابا خارباشفيلي، الظهير الأيسر صاحب الـ16 عامًا  الذي  يلعب أساسيًّا في دينامو تبليسي وشارك أيضًا في الدوري التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ينافس ريال مدريد على موهوب جورجيا 

وبحسب صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) وعبر مراسلها في جورجيا، فإن اسم اللاعب أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ومن بينها ريال مدريد ويظهر في الصورة أيضًا برشلونة.

جاءت سرعة نضج خارباشفيلي (الذي انضم إلى دينامو تبليسي الأول في سن ال15 عامًا) وحالته البدنية الجيدة (إذ يبلغ طوله 1.84 مترًا) ونضجه ومهاراته الفنية ومعرفته التكتيكية التي لا تتناسب مع عمره تجعله من أكبر المواهب الواعدة في بلاده.

واتخذ النادي الجورجي أخيرا خطوة مهمة لتعزيز علاقته مع إسبانيا وذلك بعد شراكته مع منظمة إسبانية وفتح مكتب له في برشلونة. 

وهذه الخطوة الاستراتيجية ليس من شأنها فقط أن تفتح الطريق أمام لاعبين مثل خارباشفيلي للظهور في أوروبا بل تشير إلى رغبة دينامو تبليسي في تصدير مواهبه المحلية الشابة إلى أكبر الدوريات في العالم.

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