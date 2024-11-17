تعليق صادم من محمد فضل على ترتيب منتخب مصر بدورة شمال إفريقيا

منتخب الشباب، علق محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، على ترتيب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 من حيث المستوى الفني للفريق بين المنتخبات الخمس المشاركة في دورة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وقال محمد فضل خلال الاستوديو التحليلي لمباراة شباب مصر والجزائر على شاشة أون تايم سبورت، أنه يرى أن منتخب المغرب هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة في البطولة يليه منتخب تونس ثم الجزائر، ويأتي منتخب مصر في المرتبة الرابعة ثم المنتخب الليبي

منتخب الشباب يتعادل 1-1 مع الجزائر

وسقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسنا استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط االهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.