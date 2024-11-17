فرنسا تثأر من إيطاليا بثلاثية وتخطف صدارة مجموعة دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، فاز منتخب فرنسا على مضيفه منتخب إيطاليا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بملعب "سان سيرو" بالجولة السادسة لدوري الأمم الأوروبية.

جاء هدف فرنسا الأول مبكرا عن طريق رابيو في الدقيقة 2 من رأسية مميزة سكنت شباك فيكاريو، فيما سجل الهدف الثاني للديوك لوكاس ديني عن طريق ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 33 بعد ما صوبها وارتطمت بالقائم قبل أن تلمس حارس مرمى إيطاليا وتدخل الشباك، فيما قلص الفارق لـ إيطاليا اللاعب اندريا كامبياسو في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، عزز رابيو تفوق الديوك الفرنسية بالهدف الثالث في الدقيقة 65 من أحداث اللقاء.

واعتلى منتخب فرنسا قمة المجموعة بفارق الأهداف عن إيطاليا.

تشكيل فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ويليام ساليبا- دياني - كوندي- إبراهيما كوناتي.

في خط الوسط: كوني- رابيوت - جوندوزي.

في خط الهجوم: كولو مواني- تورام- نكونكو.

تشكيل إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: دي لورينزو- أليساندرو بونجيورنو- باستوني.

في خط الوسط: كامبياسو- فراتيسي- لوكاتيلي- تونالي- دي ماركو - نيكولو باريلا.

في خط الهجوم: ماتيو ريتيجوي.

ويقع فرنسا وإيطاليا في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، بجانب بلجيكا والكيان الصهيوني.

وكانت كلا من إيطاليا وفرنسا قد حسمت التأهل لربع النهائي، من دوري الأمم الأوروبية.



ونجح منتخب فرنسا في الثأر من هزيمته أمام منتخب إيطاليا بثلاثية لهدف في سبتمبر الماضي.

وافتقد منتخب فرنسا، كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد استبعاده من القائمة للمرة الثانية على التوالي بفرمان من ديدييه ديشامب الذي أكد أن عدم ضم اللاعب لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.

وقال ديشامب مدرب فرنسا فى تصريحات صحفية: "مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي، لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن، إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته.

وغاب مبابي عن قائمة منتخب بلاده خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب الإصابة، قبل أن يقرر ديشامب استبعاده من معسكر شهر نوفمبر الجاري أيضًا.