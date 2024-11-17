الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرنسا تثأر من إيطاليا بثلاثية وتخطف صدارة مجموعة دوري الأمم الأوروبية

فرنسا ضد إيطاليا
فرنسا ضد إيطاليا

دوري الأمم الأوروبية، فاز منتخب فرنسا على مضيفه منتخب إيطاليا بنتيجة 3-1 في  المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بملعب "سان سيرو" بالجولة السادسة لدوري الأمم الأوروبية.

جاء هدف فرنسا الأول مبكرا عن طريق رابيو في الدقيقة 2 من رأسية مميزة سكنت شباك فيكاريو، فيما سجل الهدف الثاني للديوك لوكاس ديني عن طريق ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 33 بعد ما صوبها وارتطمت بالقائم قبل أن تلمس حارس مرمى إيطاليا وتدخل الشباك، فيما قلص الفارق لـ إيطاليا اللاعب اندريا كامبياسو في الدقيقة 35.

 

وفي الشوط الثاني، عزز رابيو  تفوق الديوك الفرنسية بالهدف الثالث في الدقيقة 65 من أحداث اللقاء.

واعتلى منتخب فرنسا قمة المجموعة بفارق الأهداف عن إيطاليا.

 

تشكيل فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ويليام ساليبا- دياني - كوندي- إبراهيما كوناتي.

في خط الوسط: كوني- رابيوت - جوندوزي.

في خط الهجوم: كولو مواني- تورام- نكونكو.

تشكيل إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: دي لورينزو- أليساندرو بونجيورنو- باستوني.

في خط الوسط: كامبياسو- فراتيسي- لوكاتيلي- تونالي- دي ماركو - نيكولو باريلا.

في خط الهجوم: ماتيو ريتيجوي.

 

ويقع فرنسا وإيطاليا في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، بجانب بلجيكا والكيان الصهيوني.

وكانت كلا من إيطاليا وفرنسا قد حسمت التأهل لربع النهائي، من دوري الأمم الأوروبية.


ونجح منتخب فرنسا في الثأر من هزيمته أمام منتخب إيطاليا  بثلاثية لهدف في سبتمبر الماضي.

 

وافتقد منتخب فرنسا، كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد استبعاده من القائمة للمرة الثانية على التوالي بفرمان من ديدييه ديشامب الذي أكد أن عدم ضم اللاعب لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.

وقال ديشامب مدرب فرنسا فى تصريحات صحفية: "مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي، لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن، إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته.

وغاب مبابي عن قائمة منتخب بلاده خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب الإصابة، قبل أن يقرر ديشامب استبعاده من معسكر شهر نوفمبر الجاري أيضًا.

فرنسا تتقدم على إيطاليا 2-1 في شوط أول مثير (فيديو)

موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

دوري الأمم الأوروبية منتخب فرنسا منتخب إيطاليا فرنسا ضد إيطاليا إيطاليا ضد فرنسا

مواد متعلقة

فرنسا تتقدم على إيطاليا 2-1 في شوط أول مثير (فيديو)

قائد منتخب فرنسا مدافعًا عن مبابي: من أفضل لاعبي العالم ونسانده نفسيًّا

الأكثر قراءة

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

لحظة وصول السيسي البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

ترتيب منتخبات دورة شمال إفريقيا للشباب بعد تعادل مصر مع الجزائر

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا

ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة

كرة اليد، الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري المحترفين

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

قصة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية للمرة الثانية بقنبلتين ضوئيتين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولى فى هذه الحالة (فيديو)

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

المزيد
الجريدة الرسمية