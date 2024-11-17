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رياضة

فرنسا تتقدم على إيطاليا 2-1 في شوط أول مثير (فيديو)

إيطاليا وفرنسا
إيطاليا وفرنسا

دوري الأمم الأوروبية، تقدم منتخب فرنسا على مضيفه منتخب إيطاليا بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، بملعب "سان سيرو" بالجولة السادسة لدوري الأمم الأوروبية.

جاء هدف فرنسا الأول مبكرا عن طريق رابيو في الدقيقة 2 من رأسية مميزة سكنت شباك فيكاريو، فيما سجل الهدف الثاني للديوك لوكاس ديني عن طريق ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 33 بعد ما صوبها وارتطمت بالقائم قبل أن تلمس حارس مرمى إيطاليا وتدخل الشباك، فيما قلص الفارق لـ إيطاليا اللاعب اندريا كامبياسو في الدقيقة 35.

تشكيل فرنسا أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ويليام ساليبا- دياني - كوندي- إبراهيما كوناتي.

في خط الوسط: كوني- رابيوت - جوندوزي.

في خط الهجوم: كولو مواني- تورام- نكونكو.

تشكيل إيطاليا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: دي لورينزو- أليساندرو بونجيورنو- باستوني.

في خط الوسط: كامبياسو- فراتيسي- لوكاتيلي- تونالي- دي ماركو - نيكولو باريلا.

في خط الهجوم: ماتيو ريتيجوي.


القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا

تذاع مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

ويقع فرنسا وإيطاليا في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، بجانب بلجيكا والكيان الصهيوني.

وضمنت كل من إيطاليا وفرنسا التأهل لربع النهائي، والتعادل سيكون كافيًا للمنتخب الإيطالي للظفر بصدارة المجموعة.


ونجح منتخب إيطاليا في الفوز أمام فرنسا بثلاثية لهدف في سبتمبر الماضي، ويطمح المنتخب الفرنسي لرد اعتباره.

وتتصدر إيطاليا الترتيب برصيد 13 نقطة، وفرنسا في المركز الثاني وتملك 10 نقاط.

 

ويفتقد منتخب فرنسا، كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، بعد استبعاده من القائمة للمرة الثانية على التوالي بفرمان من ديدييه ديشامب الذي أكد أن عدم ضم اللاعب لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.

وقال ديشامب مدرب فرنسا فى تصريحات صحفية: "مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي، لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن، إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته.

وغاب مبابي عن قائمة منتخب بلاده خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب الإصابة، قبل أن يقرر  ديشامب استبعاده من معسكر شهر نوفمبر الجاري أيضًا.

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