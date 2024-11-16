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رياضة

نجم فرنسا: نرغب في الانتقام من منتخب إيطاليا بمواجهة الغد

منتخب فرنسا، فيتو
منتخب فرنسا، فيتو

أكد لوكاس ديني، مدافع منتخب فرنسا وفريق أستون فيلا الإنجليزي، أن منتخب بلاده يسعى للانتقام من هزيمته السابقة أمام إيطاليا، عندما يواجه منتخب "الأزوري" في دوري الأمم الأوروبية، على ملعب سان سيرو، غدا الأحد.

وحققت إيطاليا فوزا بنتيجة 3-1 على ملعب فرنسا في ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، عندما التقى الفريقان في سبتمبر الماضي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

تصريحات لاعب منتخب فرنسا عن مواجهة إيطاليا 

وقال ديني، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لدينا روح الانتقام الرياضي في المجموعة، عندما نخسر أمام إيطاليا، لا تريد أن تخسر مرتين، وهذا أمر ضروري، وأعتقد أن هذه هي الروح التي سيتحلى بها الجميع".

وأضاف: "ومع ذلك، فإنهم يتمتعون بتماسك جيد للغاية، ولديهم فريق قوي، وسباليتي مدرب جيد جدا، أعرفه من وقتي في روما، وهو تكتيكي رائع، ورجل عظيم، لذا، سيكون الأمر متروكا لنا للاستعداد بأفضل ما نستطيع والعمل على التفاصيل الصغيرة التي نفتقر إليها في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن يخوض ديني مباراته الخمسين مع فرنسا ضد إيطاليا.

ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، متقدما بثلاث نقاط على فرنسا صاحبة المركز الثاني، وضمن الفريقان بالفعل مكانهما في ربع النهائي المقرر في مارس المقبل.

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لوكاس ديني منتخب فرنسا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية فرنسا

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