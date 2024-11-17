عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى

منتخب الشباب، أعرب عبد الظاهر السقا، مدافع منتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد للمستوى المتواضع الذي ظهر عليه منتخب الشباب مواليد 2005 في مباراته أمام الجزائر في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وانتهت مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره الجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما انتهت المباراة الأولى أمام المغرب بخسارة الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف.

وأكد عبد الظاهر السقا، أن هناك عناصر جيدة في منتخب الشباب ولكنها غير كافية لصناعة فريق قوي قادر على تحقيق الطموحات والمنافسة على البطولات

واختتم عبد الظاهر السقا، أن ميكالي مدرب جيد ورأينا هذا مع المنتخب الأولمبي، ولكن بداياته مع منتخب الشباب الحالي غير مبشرة نظرا لضيق الوقت قبل التصفيات الحالية، وأيضا بسبب قلة المواهب داخل صفوف منتخب الشباب.

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسنا استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة شباب مصر والجزائر، فيتو

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط االهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي ميكالي، تشكيل الفراعنة لمواجهة نظيره منتخب الجزائر في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا للشباب.

وبدأ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته أمام الجزائر في دورة شمال إفريقيا للشباب بتشكيل يضم كل من:

جمال علام يحفز لاعبي منتخب الشباب

وحرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على حضور تدريبات وتحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المباراة المهمة التى يخوضها منتخب الشباب فى ظروف استثنائية عقب تولى ميكالى الإدارة الفنية بنحو شهر وهو مالم يجعله يستعد لها بالشكل الكافي ومع ذلك تعهد المدرب البرازيلى بالقتال من أجل الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.

وعقد جمال علام اجتماعا مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباراة وحصد نقاطها والفوز فى كل المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على فرص الفراعنة فى قطع تذكرة التأهل إلى أمم أفريقيا