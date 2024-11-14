ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل

منتخب الشباب، علق البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 على خسارة فريقه أمام المغرب في الجولة الأولى بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في الإسماعيلية والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

منتخب المغرب يتم تجهيزه منذ عامين

وقال ميكالي في تصريحات لشاشة أون تايم سبورت بعد المباراة: كنا على يقين بأن المواجهة أمام المنتخب المغربي ستكون بالغة الصعوبة، خاصة أن الأخير يتم إعداده منذ عامين لهذه التصفيات، في حين أن منتخب الشباب المصري لم نبدأ العمل معه إلا منذ بضعة أسابيع قليلة.

وأكد ميكالي أنه راضي تماما عن المردود الذي قدمه المنتخب المصري أمام المغرب على الرغم من الهزيمة، ولكنه أكد أن الفريق يضم عناصر جيدة للغاية ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل.

منتخب مصر للشباب، فيتو

ميكالي: متفائل بهذا الجيل

وواصل ميكالي، بأنه متفائل جدا بهذا الجيل، وأنه يعمل على بناء جيل واعد يمثل الكرة المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة

وأختتم ميكالي بأن منتخب مصر مازال أمامه ثلاث مواجهات في البطولة أمام الجزائر وليبيا وتونس، وأنه على ثقة بأن الفريق سيحقق فيها نتيجة جيدة تسعد الجماهير المصرية

منتخب مصر يخسر أمام المغرب

خسر منتخب الشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.