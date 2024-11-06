منتخب الشباب 2005 يتعادل وديا مع تنزانيا سلبيا استعدادا لشمال أفريقيا

منتخب الشباب، تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب تنزانيا سلبيا، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين بملعب الدفاع الجوي.

وجاءت المباراة ضمن استعدادا منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة.

تشكيل منتخب الشباب أمام تنزانيا

وبدأ منتخب الشباب مواليد 2005 مباراته أمام تنزانيا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الشباب بودية تنزانيا، فيتو

روجيرو ميكالي، فيتو

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب

وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والأهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

جمال علام يجتمع مع جهاز منتخب 2005

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه خالد الدرندلى ومحمد ابو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.