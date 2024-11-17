الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

خبر سار لمحبي الإنترنت السريع، إطلاق تقنية الواي فاي WiFi6E

التقنية الجديدة،
التقنية الجديدة، فيتو

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن  تقنية الواي فاي WiFi6E  بهدف تلبية احتياجات مستخدمي الإنترنت، حيث جاء ذلك خلال مشاركة الجهاز بمعرض ومؤتمر  Cairo ICT’2. 

تقنية الواي فاي السريع 

وتوفر تقنية الواي فاي WiFi6E  سرعات أعلى وزمن استجابة أقل وكفاءة أكبر في استخدام الشبكات اللاسلكية، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من المستخدمين بشبكات الإنترنت الداخلية.

و تعمل تقنية الواي فاي Wi-Fi 6E أيضًا على نطاق 6 جيجا هرتز لزيادة عرض النطاق الترددي، وتوفر شبكة Wi-Fi 6E سرعات لاسلكية أسرع وزمن وصول أقل وتداخلًا أقل للإشارة، طالما أن الجهاز المدعوم متصل بجهاز توجيه Wi-Fi 6E كما يمكن لشبكة Wi-Fi 6E التعامل مع المزيد من الاتصالات المتزامنة دون انخفاض في الأداء، مما يجعلها مثالية للبيئات التي تحتوي على العديد من الأجهزة المتصلة، مثل المنازل الذكية. 

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية حيث افتتح المعرض د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور د.  عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تقام فعاليات معرض Cairo ICT’24 بتنظيم  تريد فيرز انترناشيونال، والمتحدة للخدمات الإعلامية، وينطلق تحت شعار  "The Next Wave “حيث اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

وتعقد الدورة الثامنة والعشرين بنسبة نمو تبلغ 50% زيادة في عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضي  وتضم مجموعة من المعارض  أبرزها معرض ومؤتمرPAFIX الحادي عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي برعاية البنك المركزي المصري، ومعرض IntelliCities الدولي السادس للمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، ومعر Satcom  الثالث لاتصالات الأقمار الصناعية، ومعرض connecta الدولي الرابع لتكنولوجيا الشباب والذى سيضم اول منتدى خاص بالمرأة المبتكرة  Shennovates لسن 14 الى 24 عام.

كما ينطلق خلال دورة هذا العام معرض ومؤتمر AIDC الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، حيث يزداد القطاع نموًا بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مع زيادة سنوية مركبة تبلغ تقريبًا 10%.

ويضم معرضAIDC  مجموعة ضخمة من العارضين من كبرى المؤسسات والشركات ومقدمي الخدمات الخاصة بقطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تناقش جلسات مؤتمر AIDC، مجموعة من الموضوعات أبرزها التكامل بين الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وابتكاراته وتطبيقاته، وإدارة مراكز البيانات والتقنيات الناشئة ومراكز البيانات المستقبلية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة ومستقبل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

كما تشهد فعاليات مؤتمر Cairo ICT’24 على مدار 4 أيام مجموعة كبيرة من ورش العمل والجلسات النقاشية واللقاءات الحوارية مع خبراء وقيادات ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الكثير من الموضوعات الحيوية ومن أهما العصر الجديد للذكاء الاصطناعي وأثره على مراكز البيانات، والتدريب العملي على حماية الأصول الرقمية، والبلوك تشين والعملات المشفرة، وبناء المدن الذكية وتكامل الابتكار في إنترنت الأشياء. 

تأثير الذكاء الاصطناعي 

ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر Cairo ICT’24، تأثير الذكاء الاصطناعي على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتحليلات البيانات الضخمة، واستكشاف الجيل الجديد من الاتصالات، بالإضافة إلى موضوعات ابتكارات تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتصميم المستقبل، وكذلك التطرق إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مع تجربة عملية على التطبيقات الواقعية.

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