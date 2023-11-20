مناقشة فرص تطوير مراكز البيانات فائقة النطاق خلال معرض Cairo ICT

شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر التكنولوجي الدولي للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023 مناقشة فرص تطوير مراكز البيانات فائقة النطاق وتحليلات الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تطوير مراكز البيانات

قال كولن هو، رئيس حلول الحوسبة السحابية بمجموعة أعمال المؤسسات – بهواوي شمال إفريقيا نتعاون لإطلاق القوة التكنولوجية الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، عبر التركيز على بناء بنية تحتية ذكية متكاملة وخضراء تخلق قيمة مضافة للجميع ومهمتنا هي تمكين الصناعات من العمل بشكل أكثر ذكاء وفاعلية، وتعزيز الاستدامة والابتكار، فمن خلال إقامة نظام ايكولوجي لتقنية المعلومات، لا نطمح لخلق مستقبل أعمال رقمي فحسب، بل نسعى لرقمنة المجتمع ككل.

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وخلال جلسة بعنوان "العصر الجديد للبيانات: فرص تطوير مراكز البيانات فائقة النطاق"، قام ريد تشين، مدير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في هواوي كلاود شمال أفريقيا، بتسليط الضوء حول جهود تمكين إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي متخصصة من خلال توفير حوسبة منخفضة التكلفة ومنصة تطوير سهلة الاستخدام.

بينما جاءت الجلسة الأخرى بعنوان "تحليلات الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي"، حيث أكد مدحت محمود، رئيس قسم التحول الرقمي والخدمات العامة في شركة هواوي شمال إفريقيا، أن رؤية هواوي تقوم على تمكين الشركات من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي لها وذلك عن طريق استخدام تطبيقات متطورة ومن هنا تظهر أهمية التكنولوجيا التى تتشكل طبقا لمختلف القطاعات. مؤكدًا الالتزام بخلق مستقبل يعمل فيه الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية اتخاذ القرارات ويوفر إمكانيات جديدة تدعم مختلف الاعمال.

وفى سياق متصل كشفت هواوي، عن مرور 5 أعوام على إنشاء مختبر OpenLab في مصر، والذى يعكس استراتيجية هواوي في تعزيز التحول الرقمي، حيث قامت هواوي باختيار مصر لتكون المقر الرسمي للـ OpenLab بمنطقة شمال افريقيا في عام 2019 وذلك لمكانة السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية وقد تم تأسيسه بهدف تطوير حلول صناعية متقدمة تستند إلى أحدث التكنولوجيات في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والنقل والطاقة الخضراء.

رؤية مصر 2030

وساهم مختبر Cairo OpenLab في تطوير أكثر من 30 حلًا صناعيًا، في القطاعات المختلفة، بالتعاون مع شركاء محليين، مما يعكس الالتزام بتحقيق التحول الرقمي ومساهمتها في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث قال المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمي والخدمات العامة بشركة هواوي شمال إفريقيا أن استراتيجية هواوي تتمثل في تطوير النظام الايكولوجي لتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار في التقنيات مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والبيانات الضخمة، لإنشاء منصة بنية تحتية مفتوحة ومرنة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.