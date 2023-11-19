الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البنك الأهلي المصري يشارك بجناحين بمؤتمر ومعرض Cairo ICT 2023

جانب من مشاركة البنك
جانب من مشاركة البنك الاهلي

شارك البنك الأهلي المصري  بجناحين بمؤتمر ومعرض Cairo ICT 2023  حيث تواجد البنك الأهلي المصري بما يعكس التطور في التحول الرقمي ويواكب افضل الممارسات العالمية في الاتجاهات التسويقية الحديثة.

 

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

 حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

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 التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

 سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات الغير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

 إمكانية اصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

 تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل الى 36 شهر بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل الى 12 شهر بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الاهلي.

 

 

ومن جانب آخر حدد البنك الاهلي عده خطوات لحجز موعد مسبق في الفرع للعملاء قبل الذهاب للحصول على خدماتهم.

خطوات حجز الموعد في البنك الاهلي

يقوم العميل  باختيار الشريحة التي ينتمي إليها من ضمن شرائح العملاء (عميل البنك - عميل الأهلي بلاتينم - كبار السن " 60 سنة أو أكثر" - ذوي الاحتياجات الخاصة - عميل جديد - عميل أجنبي). مع ملاحظة أنه يتعين عليه إدخال بياناته واختيار الشريحة الخاصة به  من ضمن شرائح العملاء بشكل صحيح وإلا اعتبر الموعد ملغى.

يقوم العميل بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (في حالة العميل الأجنبي يتم إدخال رقم الهاتف المحمول فقط).

يقوم العميل بإدخال البريد الإلكتروني (اختياري)، ويضغط تنفيذ.

يقوم العميل  باختيار القسم (خدمة العملاء – الخزينة - الاستقبال) أو خدمة ايباج (سيتم عرض الفروع المتاح بها الخدمة)، ثم يقوم باختيار الخدمة المطلوبة ويضغط تنفيذ.

يقوم العميل باختيار الفرع المطلوب للحصول على الخدمة بإحدى الطرق التالية:

في حالة موافقة العميل على مشاركة موقع البنك موقعه  الجغرافي سوف يتم عرض أقرب 10 فروع ويمكنك الاختيار منها.

إذا كان العميل يود الذهاب إلى فرع معين يمكنه كتابة اسم الفرع مباشرة في حقل (اختر الفرع)، ثم يضغط تنفيذ.

يختار العميل التاريخ والتوقيت المطلوبين لأداء الخدمة، ثم يضغط تنفيذ.

يقوم النظام بإظهار بيانات الموعد الذي تم حجزه والسابق إدخالها (القسم –الخدمة - اسم الفرع - يوم وتوقيت الحجز ورقم الموعد)، ويمكن للعميل أن يقوم بتحميل بيانات الموعد، كما يمكنه تعديل الموعد أو إلغاؤه.

يقوم النظام بإرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل من جانب العميل تتضمن بيانات الموعد (الفرع – رقم الموعد- تاريخ وتوقيت الموعد).

عند تواجد العميل بالفرع بالموعد المحدد يمكنه تسجيل الوصول بإحدى الطرق التالية:

مسح رمز الاستجابة السريع الموجود ضمن بيانات الموعد المرسلة له لتسجيل الوصول وطباعة بيانات رقم الموعد الخاص به  (تتاح هذه الخاصية بالفروع المجهزة بجهاز لمسح رمز الاستجابة السريع فقط) (QR Code reader).

الدخول على جهاز الاستدعاء بالفرع والضغط على زر تسجيل الوصول، وإدخال رقم الهاتف المحمول ليظهر ميعاد الحجز والخدمة المطلوبة، ثم يقم بالضغط عليه للحصول على بيانات الموعد وإتمام عملية تسجيل الوصول.

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