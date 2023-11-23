أسامة كمال: توقيع 43 اتفاقية تعاون وانعقاد 76 ورشة عمل خلال Cairo ICT

قدم أسامة كمال، رئيس شركة تريدفيرز انترناشونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا 23 " Cairo ICT كشف حساب عن الحضور والزوار والذي بلغت أعدادهم 114640 زائرا على مدار أيام المعرض الأربعة بالاضافة الى عدد زوار معرض كونكتا بقاعة 3 أكثر من 79 ألف زائر.

اتفاقيات معرض Cairo ICT

وشهد معرض Cairo ICT توقيع 43 اتفاقية تعاون وشراكة بين الشركات المشاركة في الفعاليات على مدار أيامه الأربعة، وأكد أن المعرض هذا العام يسير في مساره الجديد وأكد أن المعرض والمؤتمر شرف بمشاركة وزارة التعليم العالي ودعمها وإدارتها القوية لمعرض ومؤتمر Connecta.

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كما شهد معرض Cairo ICT انعقاد 76 جلسة وورشة عمل تضمنت 289 متحدث لمؤتمرات Cario ICT، PAFIX، ومؤتمرات INOVATIO ARENA، ومؤتمرات الأمن السيبراني، والمؤتمرات المتخصصة لوزارة التعليم العالي، ومؤتمرات التعليم الأساسي.

وخلال أيام معرض Cairo ICT تم عقد مجموعة من الاجتماعات بين الشركات العارضة و4 مكاتب استشارية كبرى.

الإبداع مفتاح التغيير

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي، أن كلمة الإبداع الموجودة في كل مكان هي مفتاح التغيير الحقيقي لتطوير ونهضة الاقتصاد المصري والإبداع موجود في كل المجالات والقطاعات والإبداع هو الوسيلة لاستخدام العلم لتطوير حياة أفضل.

يذكر أنه يتم رفع هذه التوصيات إلى المسئولين لبحث اليات تنفيذها خاصة وأن التوصيات تعمل دائما على استشراف مستقبل مصر الرقمي وأبرزها الدعوة لعقد شراكات ناجحة بين الشركات الإقليمية والمحلية والعالمية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات وتوفير حوافز استثمارية لتشجيع الشركات على الاستثمار في مراكز البيانات والاهتمام بتصدير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن صادرات مصر التكنولوجية خاصة وأنها تتطلب استثمارات عالية باعتبارها تساعد في زيادة الإنتاجية وتسريع دورة حياة بيئة العمل.